رياضة | يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1

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يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد خمس نقاط، والنجم الأحمر الصربي برصيد أربع نقاط.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا
ليفربول قد يحجز مقعده الليلة فى دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا حال نجاحه في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان وعدم خسارة نابولي أمام النجم الأحمر في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت بملعب "سان باولو".
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
كانت مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 - 2، فى غياب الحارس بوفون بسبب الإيقاف.
باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
وتحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني مع ليفربول في مباراة اليوم بسبب معاناته من المرض، فيما ينتظر أن يستعيد باريس سان جيرمان لجهود الثنائي نيمار وكيليان مبابي.
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وقبل مباراة اليوم، خاض محمد صلاح مباراة على الملاعب الفرنسية وجاءت أمام ليون الفرنسى بقميص روما في الدوري الأوروبي وسجل خلالها هدفًا فى فوز العملاق الإيطالى بنتيجة 4/2.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
فى المقابل، يسعى جيانلويجى بوفون حارس باريس سان جيرمان الفرنسى، لتحقيق رقم قياسى جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التى حققها على مدار مسيرته الكروية، حيث يتطلع للحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ50 على مدار تاريخ مشاركاته بمسابقة دورى أبطال أوروبا، الحارس الايطالي شارك فى 118 مباراة بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه فى 49 لقاءً، ويرغب الحارس الإيطالى فى الوصول إلى المباراة الـ50 أمام ليفربول.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
وسيكون بوفون ثالث حارس فى التاريخ ينجح فى الحفاظ على نظافة شباكه في 50 مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الهولندي أدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، وإيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالى.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
وسجل بوفون ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان فى دوري الأبطال فى المواجهة السابقة ضد نابولى الإيطالى، بالمباراة التى انتهت بالتعادل 1/1.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
وتعرض نيمار ومبابي للإصابة مع منتخبي البرازيل وفرنسا الأسبوع الماضي أمام الكاميرون وأوروجواي، حيث أصيب نيمار بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، ومبابي بكدمة في الكتف.
وسيكون باريس سان جيرمان بحاجة ماسة لكافة أسلحته لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاسيما أن أي الهزيمة أمام ليفربول ستصعب كثيرًا من مهمة الفريق في التأهل لدور الـ 16.
يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
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