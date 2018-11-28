رياضة | يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1

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يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1

يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت | بث حي | Salah | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد خمس نقاط، والنجم الأحمر الصربي برصيد أربع نقاط.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

ليفربول قد يحجز مقعده الليلة فى دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا حال نجاحه في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان وعدم خسارة نابولي أمام النجم الأحمر في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت بملعب "سان باولو".

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