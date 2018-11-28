رياضة | لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن نجم الفريق محمد صلاح يُعد لاعبًا من الطراز العالمي، مشددًا أن الإصابة التي لحقت به أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أثرت على مستواه في بداية الموسم.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

كلوب كشف أسباب تراجع مستوى صلاح منذ بداية الموسم في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية :"كان لدينا موسمًا طويلاً، بالإضافة إلى أن أغلب النجوم شاركوا في كأس العالم وهو ما أثر على أداء صلاح".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

وواصل:"تعرض صلاح لإصابة في الكتف وحصل بعدها على راحة ما بين أسبوعين أو ثلاثة هذا ليس كافيًا لمنحك الشفاء بنسبة 100%".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

وأكمل :"العطلة التي حصل عليها اللاعبون في بداية الموسم لم تكن كافية أيضًا للراحة، الجميع كان يشعر أن قدمه لا تزال تعاني من المباريات".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

المدير الفني لليفربول واصل الحديث عن نجم ليفربول، قائلاً :"صلاح الآن عاد إلى مستواه ليس من الناحية التهديفية فقط، بل على مستوى اللياقة البدنية بعد تعافيه من إصابة الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

وأردف :"صلاح كان يحتاج للعودة إلى قوته لتظهر قدراته من جديد، كان هذا واضحًا من فترة التوقف الماضية بعد أن استعاد حساسية اللعب، لقد كان في حاجة للوقت من أجل أن يكون على ما يرام".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

وأوضح :"صلاح لاعب من الطراز العالمي، لا يزال يشكل خطرًا على المنافسين، فهو يمتلك الهدوء أمام المرمى، ولديه المهارة لإحراز الأهداف".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

وأنهى :"بدأ واضحًا من صلاح أنه يتعامل مع الكرة للمرة الأولى، مع أنه سجل 40 هدفًا في الموسم الماضي، لكن ليس من المهم عندي أن يعود لتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم الماضي".

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

صلاح - هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي - سجل مع ليفربول حتى الآن سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي كما سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD

جدير بالذكر أن صلاح سيخوض مباراة نارية مساء اليوم مع فريقه ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة الجولة الخامسة عن مباريات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان kora online يلا شوت بث مباشر مباراة paris vs liverpool مباشر HD