الان تتابع مشاهدة مباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يستضيف فريق إيندهوفن الهولندي اليوم فريق برشلونة الإسباني على ملعب فيليبس ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

فيما أكد أرنستو فالفيردى المدير الفني للفريق الكتالوني أنه بالرغم من ضمان فريقه التأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوي أبطال أوروبا، إلا أنه حتى الآن لم يتم حسم صدارة المجموعة وقال : نحن تأهلنا للدور المقبل في دوري الأبطال، وهدفنا الصدارة، لذلك نريد الفوز.

مشاهدة مباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق برشلونة رسميا إلى دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا، من الجولة الماضية، بعد وصوله إلى النقطة الـ10 فى صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما يأتى إنتر ميلان وصيفا بـ7 نقاط، ثم توتنهام ثالثا بـ4 نقاط، وأخيرا إيندهوفن الهولندى رابعا بنقطة واحدة.

مشاهدة مباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

ويلعب اليوم أيضا ضمن مباريات الجولة الخامسة، لوكوموتيف موسكو أمام جالاتا سراي في الساعة 8:55 بتوقيت مكة المكرمة، ويواجه نابولي فريق ريد ستار بلجراد، في نابولي، عند الساعة 11 مساء، ويلتقي بروسيا دورتموند مع كلوب بروج، وكذلك يواجه فريق بورتو البرتغالي، نظيره الألماني شالكه، وتقام المباراتين أيضا في الساعة 11 مساء.

مشاهدة مباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة إيندهوفن وبرشلونة، اليوم 28-11-2018

20 ربيع الأول 1440 هجريا

في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيلبس بمدينة أنتويرب، معقل الفريق الهولندي

مشاهدة مباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر 28-11-2018 دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة إيندهوفن وبرشلونة بث مباشر اليوم 28-11-2018 في الدوري الأوروبي

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