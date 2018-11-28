صحف ألمانيا تحتفي بعودة البافاري إلى سكة الانتصارات

احتفت الصحف الألمانية بفوز بايرن ميونيخ على بنفيكا البرتغالي في منافسات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال، موضحة أنه يقلل من الضغط الهائل على مدرب الفريق نيكو كوفاتش ولاعبيه عقب سلسلة من خيبات الأمل في البوندسليغا.شكلت خيبات الأمل الأخيرة التي مُني بها بايرن ميونيخ في الدوري الألماني المحلي "بوندسليغا" ضغطاً هائلاً على لاعبي الفريق ومدربه نيكو كوفاتش خلال مباراته مع بنفيكا البرتغالي في وفي المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. لكن الفوز العريض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لا يضع الفريق على سكة الانتصارات من جديد، بل ويجعل مدربه كوفاتش يتنفس الصعداء بعد أن تحدثت أنباء عن إقالة وشيكة.

وأثنت الصحافة الألمانية على المستوى الذي ظهر به الفريق البافاري وعلى التغييرات التكتيكية التي أجراها الكرواتي نيكو كوفاتش.

وفي هذا السياق كتبت مجلة "كيكر" الألمانية قائلة:

"الفوز العريض على بنفيكا يجعل المدرب نيكو كوفاتش يتنفس الصعداء مؤقتاً، خصوصاً وأن التغييرات التكتيكية التي أجراها أتت ثمارها. فبتغيير نظام لعب الفريق بوضع لاعبي ارتكاز، وهما يوشوا كيميش ومساعده ليون غوريتسكا. كما جعل مولر في موقعه المثالي الذي يجيد اللعب فيه في خط الوسط. وقدم مولر أداء قوياً مشتركاً في الكثير من الكرات بمختلف أرجاء الملعب إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي".

أما صحيفة "دي فيلت" فقالت:

"لعب بايرن ميونيخ ضد فريق بنفيكا المتواضع، ومن الناحية الهجومية كان في حال أفضل من مبارياته السابقة".

صحيفة "بيلد" الألمانية احتفت هي الأخرى بالعودة البافارية وكتبت:

"وأخيراً بدأت أمور بايرن تسير على ما يرام في الملعب. ففي الشوط الأول من المباراة أمام الفريق البرتغالي الضعيف حسم بطل الدوري المباراة بشكل واضح".

في المقابل، شككت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" من الصحوة البافارية:

"أحياناً يفاجئنا بايرن ميونيخ ببساطة حين يؤدي ما يتوقعه مشجعوه عنه كما فعل في مباراته مساء الثلاثاء أمام بنفيكا، وهو من الأمور التي باتت غير واردة خلال الأسابيع الماضية. بايرن وجد طريق الانتصارات من جديد، لكن يبقى سؤال وحيد: إلى متى؟!".

وتعليقاً على تغييرات كوفاتش كتبت "ميركور" تقول:

"بعد الانتقادات الكبيرة لرئيس النادي أولي هونيس إثر تعادل بايرن مع دوسلدورف جاء رد الفعل القوي من كوفاتش وفريقه".

وفي الختام كتب موقع "شبيغل أولاين" عن أهمية هذا الفوز للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالقول:

"بالنسبة لمدرب بايرن نيكو كوفاتش فإن هذا الفوز بمثابة الشعور بالنجاح الكبير وهو أحوج ما يكون إليه".

جاء هذا الفوز ليهدأ من العاصفة التي تقاذفت النادي خلال الأيام الأخيرة، وليخلق شيئاً الهدوء في أرجاء القلعة البافارية، لكن مباراة بايرن المقبلة في البوندسليغا أمام فيردر بريمن السبت المقبل، هي من سيؤكد ما إذا كان بايرن قد عاد إلى سكة الانتصارات فعلاً.

ع.غ



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