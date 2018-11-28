شكرا لقرائتكم البنزرتي يبدأ مهمته الجديدة مع الوداد المغربي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي المغربي الجديد، مهام عمله بشكل رسمي مع الفريق الأحمر، عندما يقود أول حصة تدربية لفريقه الجديد.

وكان المدرب التونسي قد وقع على عقد توليه المسئولية الفنية للوداد أمس الثلاثاء، بنفس الشروط المالية التي أشرف من خلالها على الوداد قبل رحيله لتدريب المنتخب التونسي.

وتواجد المدرب التونسي قد حل الأحد الماضي عن المغرب، من أجل إنهاء ترتيبات عودته لقيادة فريق الوداد خلفا للفرنسي ريني جيرار الذي قدم استقالته رفقة طاقمه المساعد، بعد مسلسل من التصريحات والتصريحات المضادة رفقة سعيد الناصيري رئيس النادي.

جدير بالذكر فريق الوداد قد فقد ثلاث ألقاب دفعة واحدة مند رحيل المدرب البنزرتي عنه قبل شهرين، حيث فشل في الحفاظ على لقب عصبة الأبطال الإفريقية، وأقصي من طرف وفاق سطيف الجزائري، وخسر رهان كأس العرش في نصف النهائي أمام نهضة بركان، وتواصل سقوطه بالخروج من منافسات كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال.