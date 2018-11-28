شكرا لقرائتكم رغم نقل المباراة رسميا.. بوكا جونيورز يرفض خوض مواجهة ريفر بليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد دانييل أنجليتشي، رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، رفضه خوض فريقه مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، أمام ريفر بليت، رغم صدور قرار من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بإقامة اللقاء خارج الأرجنتين.

وأسفر الاجتماع الرباعي بين أليخاندرو دومينيجيز، رئيس "كونميبول"، ورودولفيو دي أونوفريو، رئيس نادي ريفر بليت، ودانييل أنجليتشي، رئيس بوكا جونيورز، بالإضافة لرئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، عن هذا القرار بسبب عدم توفر ظروف مناسبة لإقامة اللقاء في الأرجنتين.

وقال أنجليتشي عقب الاجتماع في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "نحن لا نوافق على إقامة المباراة، لن نخوض اللقاء حتى لو اضطررنا للذهاب إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وكان أنجليتشي، قد طالب بمنح فريقه اللقب، حيث قدم مذكرة لاتحاد أمريكا الجنوبية، تتضمن الأدلة التي تثبت أحقيته في الحصول على الكأس (من وجهة نظره) في الاجتماع الذي عقد اليوم.

ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيف هذه المباراة حال إقامتها، ولكن باراجواي هي الأقرب لاستضافة اللقاء وفقا لتقارير صحفية أرجنتينية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز.



كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز وريفر بليت