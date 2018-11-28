شكرا لقرائتكم رسميًا .. 5 ألاف مشجع للزمالك والاتحاد في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية علي حضور 5 الاف مشجع في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالبطولة العربية .

وتم تحديد 3 الاف مشجع للزمالك في مباراته أمام الاتحاد المقرر لها الجمعة المقبلة في دور الـ 16 من البطولة ..و 500 للاتحاد و 1500 لطلبة الجامعات.

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك اتصالات قائمة مع الجهات الأمنية بالتنسيق مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من أجل انتظام استمرار الجماهير في الملاعب.

أضاف سويلم أن هناك تعليمات أمنية وتحذيرات بمنع أي جمهور يحدث شغب ويخرج عن النص.