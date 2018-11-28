شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعيد يفض اشتباك سباحة الشواكيش.. والوليد يرفض الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الانقسام فى مجلس إدارة الترسانة بعد القرار الأخير بتولى طارق سعيد رئيس النادى ملف الإشراف على حمام السباحة لفض الاشتباك بين الثنائى أحمد الوليد ومحمد إمام عضو المجلس، ونجح راجح وهبة نائب الرئيس وعلى خطاب عضو المجلس فى تهدئة الأوضاع.

وأكد أحمد الوليد عضو مجلس الترسانة أنه لا يوجد أى مشكلة والاختلاف فى الرأى لصالح النادى، وأنه سيقوم بدوره كعضو بالمجلس يخدم الأعضاء وهناك ملفات كثيرة فى الشواكيش تحتاج مجهود كبير، ولن يترك أى ملاحظات فى السباحة أو الكرة دون متابعة ومساندة طارق سعيد فى النجاح.