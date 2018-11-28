شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الخامسة لدوري الأبطال: أياكس يواصل الفوز..وثنائيات روبن وليفاندوفسكي تدفعان البايرن للأمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ أياكس أمستردام الهولندي دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك عندما تغلب على مضيفه اليوناني، أيك أثينا، بنتيجة هدفين دون مقابل من توقيع الجناح الصربي المتألق، دوسان تاديتش.

وأصبح أياكس أول فريق هولندي يصل رصيده في مرحلة المجموعات إلى 11 نقطة معادلًا الرقم القياسي للأندية الهولندية في مرحلة المجموعات والمدون بأسم الفريق في نسخة عام 2005، وذلك مع تبقي مباراة للفريق في المجموعة.

ولم يخسر أياكس أمستردام في 11 مباراة متتالية (6 في التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات، و5 خلال مرحلة المجموعات) في رقم لم يحققه الفريق في دوري الأبطال منذ نسخة موسم 1994/1995، وهي النسخة التي أنتهت بتحقيق الفريق للقبها.

وأصبح الصربي تاديتش ثالث لاعب في تاريخ أياكس الذي يسجل هدفين خارج قواعد الفريق في دوري الأبطال بعد الفنلندي ياري ليتمانن (مرتين) والهولندي سيم دي يونج.

وعزز تاديتش من سجله الشخصي مع ناديه الحالي الذي انضم إليه في صيف 2018، فساهم اللاعب في تسجيل 20 هدف بقميص أياكس في مختلف البطولات (سجل 12 وصنع 8)، وذلك في أول 24 مباراة له مع الفريق.

وفي ألمانيا، ضرب بايرن ميونخ ضيفه البرتغالي، بنفيكا، بخمسة أهداف مقابل هدف، ليضمن الفريق تأهله للمرحلة التالية من دوري الأبطال، وتكون موقعته مع الممثل الهولندي (أياكس) في المرحلة الأخيرة موقعة حاسمة للصدارة.

وبرز الهولندي أريين روبن في المباراة بتسجيله أول هدفين للفريق، رافعًا رصيده في المسابقة إلى 31 هدف، ليصبح ثاني هولندي في تاريخ دوري الأبطال يسجل 30 هدف أو أكثر بعد الهداف روود فان نيستلروي (56 هدف).

وأنهى روبن سلسلة صيام تهديفي في دوري الأبطال أمتدت إلى 960 دقيقة، قبل أن يسجل هدفه الأول في المباراة بعد 13 دقيقة، ثم هدف ثاني بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة.

وسجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في المباراة، ليرفع اللاعب إجمالي سجله التهديفي في المسابقة إلى 51 هدف، ليصبح البولندي 7 لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى حاجز ال50 هدف (أو أكثر)، ويصبح ثالث أسرع لاعب يصل إلى هذا الحاجز بعد أن لعب مباراته رقم 77 في المسابقة، بعد روود فان نيستلروي (50 هدف في 62 مباراة) وليونيل ميسي (50 هدف في 66 مباراة).

وجاء هدف بايرن ميونخ الخامس عن طريق الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبري الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم في مباراته رقم 17 (في مختلف البطولات).

وسجل ريبري مع بايرن في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ هدف ضد شاختار دونيستك في مارس من عام 2015.