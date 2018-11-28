شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يكشف تفاصيل المعاناة النفسية لمحمد صلاح في بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بداية موسم ثقيلة عاشها محمد صلاح بعد تتويجه بجميع الألقاب الفردية بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي بقميص ليفربول، شئ ما كان ينقصه، بدا مختلفًا عن ذلك اللاعب الفتاك الذي تغنت الجماهير باسمه طوال الموسم المنصرم، الانتقادات تطوله من هنا ومن هناك، البعض أطلق عليه بالفعل لقب «ظاهرة العام الواحد»، لكن وخلف كل هذا كانت الحقيقة يعرفها مدربه الألماني يورجن كلوب. كان يعلم أن المصري سيعود من جديد لأفضل مستوياته ويدرك ما يمر به صاحب الرقم 11 من حيرة في موقف وجد نفسه فيه للمرة الأولى في حياته وكان عليه التعامل معه.

ويروي «كلوب»، في حديث نقله موقع «تيليجراف» البريطانية: «لأول مرة في حياته كان من الواضح أنه بعد تسجيل 40 هدفًا، كيف تتعامل مع ذلك؟ هل سيسجل 40 هدفًا مجددًا؟ لا يمكنك تسجيل 40 هدفًا في أول ثلاثة مباريات وكإنسان كيف يمكنه أن يقتنع بنسبة 100% أنه سيسجل مجددًا 40 هدفًا؟ هل من المهم في الأساس تسجيل 40 هدفًا؟ بالطبع لا، هو فقط موقف شخصي، فهل نتحدث عنه أم لا؟ هل نتركه؟ كان دائمًا يحاول فعل كل شئ، الأمر الوحيد كان أن جسده كان عليه أن يتأقلم. بقى لاعب من الطراز العالمي وتهديد في كل مباراة ولكن في مواقف التهديف لا يمتلك نفس الهدوء والبرود».

وكان كلوب قد أبدى بعض تحفظه على أداء محمد صلاح في دوري الأبطال في وقت مبكر هذا الموسم، إلا أنه تحدث بشكل أكثر تفصيلًا مؤكدًا أن ما مر به اللاعب في بداية الموسم كان لا مفر منه، «دون جميع الأندية، خضنا نحن وريـال مدريد الموسم الأطول، لعبنا موسمًا أطول بأسبوعين عن كافة الفرق».

وتابع المدرب الألماني متحدثًا عن الفترة التي عاشها النجم المصري قبل بداية الموسم: «بعد نهاية الموسم الجميع ذهبوا لكأس العالم، كأس عالم طويل جدًا، خرجت منه مصر مبكرًا قليلًا، ولكن (مو) خاضه وهو جاهز بنسبة 94 أو 95% بسبب كتفه. لم يعد لديه أي مشكله في كتفه، ولم يكن الأمر أن كتفه يؤلمه، ولكن أن تكون بصحة لا يعني أنك جاهز بنسبة 100%».

واستطرد: «كان لديه بعد ذلك اسبوعين لثلاثة أسابيع إجازة، هذا حقًا لا شئ، أول ثلاثة أسابيع من الإجازة بالنسبة للاعب كرة القدم بعد موسم قوي لا يشعر فيه حتى بالراحة، ثم يبدأ الموسم الجديد، لذا فهو عامل الوقت، البشر يحتاجونه، نحن لا نعطهم الوقت، الموسم يبدأ: كن مستعدًا. حتى محمد صلاح بشر ويحتاج لوقت، كان يفعل كل ما في وسعه، إذا انتابك الشك بسهولة سيؤثر عليك ولكنه لم ينتابه الشك لثانية واحدة وأنا لم ينتابني الشك، لم يشك أحدًا».

وأكد المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند أن لاعبه المصري عاد الآن لحالته البدنية، قائلًا: «جسده عاد لـ 100%، قدراته البدنية التي يمكنه الاعتماد عليها»، مضيفًا: «الأمر لا يتعلق بإحراز الأهداف، ولكن بالأداء بشكل عام».