شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يعقد محاضره فنية لمدة 20 دقيقة ويطالب اللاعبين بالفوز على بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت محاضرة فنية استمرت 20 دقيقة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت المحاضرة الفنية لمطالبة اللاعبين بضرورة غلق صفحة مباراة المقاولون التي أقيمت أمس وخسرها الفريق بهدف دون رد والتركيز في مباراة بتروجت القادمة.

وتحدث محمد يوسف مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية وكيفية التعامل بجدية وتركيز مع المرحلة المقبلة لاستعادة الانتصارات من جديد.

يذكر ان الأهلي يلتقي بتروجت مساء السبت المقبل في السويس في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.