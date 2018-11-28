شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها السبت القادم. ورفض الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المقاولون أمس الثلاثاء نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة بتروجت القادمة. ويلتقي الأهلي مع بتروجت مساء السبت القادم في السويس.

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