بيتزي يحاضر المدربين الوطنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استعرض المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان بيتزي، تجربته الشخصية في الأندية والمنتخبات، وذلك خلال محاضرته للمدربين الوطنيين بتنظيم من اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير المدربين الوطنيين والاستفادة من خبرات العناصر الأجنبية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت المحاضرة - وهي السابعة - التي شهدتها قاعة المحاضرات في مقر الاتحاد بالرياض على عدد من المحاور الفنية، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين ومدير المنتخب حسين الصادق وعضو اللجنة الفنية مدير التعليم في اللجنة الفنية يحيى الشريف.