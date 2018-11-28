مشرط مشرك يعالج الغامدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أجرى لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاما، حامد الغامدي أمس في ألمانيا، عملية جراحية لعضلات أسفل البطن على يد الطبيبة الألمانية، يورك مشرك، تحت إشراف اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكللت بالنجاح. ورافق اللاعب في رحلته العلاجية، نائب رئيس اللجنة الطبية الدكتور أنس الدهيشي.



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