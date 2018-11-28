شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد ينوي ترميم صفوفه بكبار الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أكد وكيل التعاقدات جراح الظفيري، نجاح إدارة نادي الاتحاد في إتمام التعاقد مع لاعب محلي كبير، بجانب اقترابه من 4 لاعبين لضمهم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك لاعبين أجانب متواجدين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان سينتقلون إلى العميد خلال الشتاء المقبل.

كما أبان الظفيري بأن مدرب موناكو السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم تلقى عرضا من أحد أندية السعودية، ورفضه بحجة رغبته في تدريب ناد كبير في السعودية.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد حسين الشريف، تجديد ناديه الثقة في المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي سلافين بيليتش، رغم استمرار النتائج السلبية وعدم ناجحه في اقتلاع الفريق من المركز الأخير الذي يحتله حاليا برصيد نقطتين فقط بعد مرور 10 جولات.

وقال الشريف في بيان أمس «بيليتش محل ثقة الاتحاديين، ويحظى بدعم الإدارة، وعلى الجميع عدم الالتفات لمن يريد التشويش وإثارة الجدل حول الفريق الذي يقف حاليا أمام مرحلة جديدة وحساسة تتطلب تكاتف الجميع وتعاضدهم».