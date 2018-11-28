شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يرفع لفيفا طلب مشاركة البحرين بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

بحث المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب الاتحاد البحريني لكرة القدم السماح لأندية بحرينية بالمشاركة في الدوري السعودي المحترفين، وقرر المكتب رفع الطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد استكمال الوثائق المطلوبة كافة.

كما أعلن المجلس دعمه للاتحاد الفلسطيني للعبة في مواجهة الانتهاكات التي تعرض لها من الجانب الإسرائيلي، واقترح تشكيل فريق عمل للمتابعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط. وأدان المكتب التنفيذي كامل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ومنشآتها.

وقال رئيس الاتحاد القاري سلمان آل خليفة «سوف نبحث مع الفيفا إنشاء فريق عمل من أجل التعامل فورا مع هذا الأمر، سيكون هذا الفريق إجرائيا ويضم في عضويته الأمناء العامين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني والاتحاد الإسرائيلي، حيث سيجتمع ويقترح الحلول».

من جهة ثانية وافق المكتب التنفيذي على عرض اتحاد هونج كونج لكرة القدم من أجل استضافة حفل توزيع الجوائز السنوي لعام 2019.

كما وافق المكتب على مقترح تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) الذي تقدمت به لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك اعتبارا من مباريات دور الثمانية لنهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

على الصعيد نفسه، يرعى مستشار سلطان عمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد اليوم، الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأفضل خلال عام 2018، والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية والقارية وعدد من نجوم اللعبة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن قبل أيام قوائم المرشحين لجوائز الأفضل خلال عام 2018.