شكرا لقرائتكم يوسف يصحح أخطاء الأهلي في محاضرة 20 دقيقة قبل مواجهة بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، محاضرة فنية استمرت 20 دقيقة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت المحاضرة الفنية لمطالبة اللاعبين بضرورة غلق صفحة مباراة المقاولون التي أقيمت أمس وخسرها الفريق بهدف دون رد والتركيز في مباراة بتروجت القادمة.

وتحدث محمد يوسف مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية وكيفية التعامل بجدية وتركيز مع المرحلة المقبلة لاستعادة الانتصارات من جديد.

يذكر ان الأهلي يلتقي بتروجت مساء السبت المقبل في السويس في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

في نفس السياق، عقد يوسف جلسة مطولة مع وليد سليمان، لاعب الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم.

وكان وليد قد حصل على راحة من التدريبات الاستشفائية داخل الملعب اليوم بعد مشاركته أمس في مباراة المقاولون.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها السبت القادم في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.