شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. أخبار المصابين في المران الاستعدادي لبتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها السبت القادم، في السويس.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة المقاولون أمس بالدوري تدريبات استشفائية، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات عادية.

ورفض الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المقاولون أمس الثلاثاء نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة بتروجت القادمة.

وعقد سيد عبد الحفيظ ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم الأربعاء على هامش مران الفريق ، وشهدت الجلسة الاطمئنان على إصابات بعض اللاعبين ومواعيد عودتهم بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وانتظم محمد هاني ظهير الأهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاءبعدما تخلص من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وادي اللاعب تدريبات تأهيلية في «الجيم» والملعب خلال الأيام الماضية قبل أن يتواجد اليوم في التدريبات الجماعية ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

فيما واصل الثلاثي عمرو السولية ووليد أزارو، وعلي معلول ، تنفيذ برنامجهم التأهيلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني السولية من الإصابة في كاحل القدم، في حين يشكوا أزارو من التورم في وجه القدم، أما علي معلول فيعاني من الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

وأدى أحمد فتحي، لاعب الفريق جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.