شكرا لقرائتكم طه اسماعيل: المقاولون العرب تعامل مع الأهلى بجدية لتحقيق الانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نجم النادي الأهلي التاريخى طه اسماعيل أن نادي المقاولون العرب تعامل مع المباراة بجدية كبيرة واستطاع ان يحسم نتيجة المباراة لصالحه فى الشوط الثاني.

أضاف طه اسماعيل فى الاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت، ان المقاولون العرب لديه لاعبون يمتلكون قوة هجومية أمثال طاهر محمد طاهر وإدواردو وأحمد على.

وواصل الأهلى سلسلة نتائجه السلبية بهزيمة بهدف نظيف فى مباراة اليوم أمام المقاولون العرب ليفقد الثلاث نقاط ويتجرع الهزيمة الثانية فى الدورى الممتاز بعد هزيمة الاتحاد.

تابع طه اسماعيل أن المقاولون جاهز فنيًا وبدنيا أكثر من النادى الأهلى، على عكس النادي الأهلى الذى جاء لاعب من الشرق وآخر من الغرب نتيجة غيابات كثيرة تواجه الفريق، مشيرًا الى أن ظاهرة الاصابات نادرا ما تحدث فى النادى الأهلى.

واستطرد اسماعيل حديثه قائلًا: "احمد على سجل هدف رائع بقدرات هجومية وخبرة جعلته يحرز من خلال استلام أكثر من رائع"، على عكس النادى الأهلى لم يخلق لنفسه الفرص الحقيقية وأن أداءه ظهر بشكل لا يرقى للمارد الأحمر.