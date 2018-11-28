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شكرا لقرائتكم الشامي: بعض أعضاء اتحاد الكرة يمانعون إنشاء رابطة ألأندية المحترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه متخوف من العودة لرئاسة رابطة الأندية المحترفة.
وقال محمود الشامي لبرنامج "ساعة مع شوبير": "إذا أعيد تشكيل رابطة الأندية المحترفة وتم دعوتي لرئاستها فإنني متخوف بشدة لأن هناك بعض أعضاء الجبلاية لا يريدون إنشاء الرابطة من الأساس بدليل أنهم حلوا كل اللجان ولم يشكوا رابطة الأندية المحترفة".
وأشار محمود الشامي إلى أن الاحتمال الأكبر هو عدم إنشاء رابطة الأندية المحترفة للأندية.
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