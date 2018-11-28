- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الإسماعيلي : الحضري أحيل للتحقيق لآنه لم يحترم الكيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي أن الحارس عصام الحضري أحيل للتحقيق بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندي لخوض مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح نهاد حجاج لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن الإسماعيلي طالب عصام الحضري بالمثول للتحقيق ومعرفة أسباب تخلفه عن السفر مع الفريق في مباراة مهمة بدوري أبطال إفريقيا.
وقال حجاج: "عصام الحضري لم يركز مع الإسماعيلي ولم يحترم الكيان الكبير للنادي أو جماهيره رغم أنه حصل على مستحقاته وليس له أي ماديات متأخرة لدى النادي".
شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي : الحضري أحيل للتحقيق لآنه لم يحترم الكيان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .