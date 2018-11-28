كولومبيا تقترح استضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

جدة - عمرو شويل اقترح عمدة مدينة ميديين الكولومبية، فيديريكو جوتيريز، استضافة مدينته لمباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس التي ستجمع بين ناديي ريفر بليت وبوكا جونيورز، الأرجنتينيين.

وقال المسؤول الكولومبي أمس الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقترح ميديين كمسرح لكرة القدم التي تلعب في أجواء سلمية".يشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، قد أعلن أمس أن هذه المباراة، التي تم تأجيلها يوم السبت الماضي، بسب وقوع أعمال عنف، ستقام في أحد يومي الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل خارج الأرجنتين لدواع أمنية.

وقامت مجموعة من جماهير ريفر بليت قبيل مباراة السبت الماضي بالهجوم على حافلة لاعبي بوكا جونيورز لدى وصولها إلى ملعب مونيمونتال (معقل ريفر بليت) بإلقاء الحجارة والزجاجات عليها، مما تسبب في إصابة بعض من لاعبي الفريق المنافس.

وتعادل الفريقان (2-2)، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مطلع نوفمبرتشرين ثان الجاري، على ملعب بومبونيرا (معقل بوكا جونيورز).

ومن المنتظر أن يتخذ "كونميبول" قراره بشأن موعد ومكان إقامة المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.