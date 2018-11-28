شكرا لقرائتكم برشلونة يبحث تأمين صدارته أمام ايندهوفن الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق برشلونة الإسبانى فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضيفا على فريق ايندهوفن الهولندى فى ملعبه "فيليبس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن فريق برشلونة يدخل لقاء ايندهوفن الهولندى الليلة من أجل تأمين صدارته للمجموعة الثانية والتى تضم أيضا فريقى إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي.

أضافت الصحيفة أن البارسا فى حال تحقيق الفوز على الفريق الهولندى، يكون قد نجح فى إنهاء مرحلة المجموعات متصدرا لمجموعته للعام الثانى عشر على التوالى، وبالتحديد منذ بداية موسم 2007 – 2008.

أشارت الصحيفة أن المرة الأخيرة التى لم ينجح فيها الفريق الكتالونى فى تصدر مجموعته كانت خلال موسم 2006 – 2007، إذ حل ثانيا خلف فريق تشيلسي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حاليا المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط جمعهم من تحقيق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى الجولة الماضية مع إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1 – 1، بينما ودع إيندهوفن البطولة بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.