شكرا لقرائتكم خبر عن "شجرة الخالدين" فى الأهلى.. تكريم الراحلين على أوراق الشجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يجد بعض أعضاء الأهلى أفضل من تكريم أقرانهم وأصدقائهم الذين رحلوا عن دنيانا سوى كتابة أسمائهم على شجرة شهيرة تتواجد فى حديقة راتب التى تبعد أمتار قليلة عن باب الشهداء أو المُعلمين للنادى الأهلى.

يجلس الكثير من الأعضاء القدامى فى حديقة راتب يتحدثون عن ذكريات يتناقشون فى شئون ناديهم، يوجهون نصائحهم للأجيال الصاعدة، وتضم هذه الجلسات بعض نجوم الكرة السابقين أمثال عزت أبو الروس و طه الطوخى.

تُمثل جلسات "حديث راتب" جزء مهم من الحياة اليومية فى النادى العريق.. من يتواجد بها يعرفون جيداً طقوس وعادات الحديقة.. فلا يتواجد بها الأطفال، ويحرص الأعضاء القدامى على تنظيم حفلات أعياد الميلاد، كما يتم تكريم بعض الأعضاء القدامى المتواجدين بها، تقديراً للنجاحات التى قدموها للنادى، وهو ما يؤكد صفوت رزق أحد أبرز أعضاء النادى الذى يقوم بدور كبير فى إعداد وتجهيز و"تعليق" اللافتات التى تُخلّد الأعضاء الراحلين على "شجرة الخالدين" أو هكاذا يسمونها داخل القلعة الحمراء فى مشهد يكشف بوضوح روح المحبة والدفء التى تربط أعضاء النادى فى هذه المنطقة.

تضم قائمة الأعضاء الراحلين الذين تم تعليق أسمائهم على شجرة "الخالدين" فى حديقة راتب عددا كبيرا من رموز الأهلى السابقين أمثال الفريق عبد المحسن كامل مرتجى رئيس الأهلى الأسبق ووالد المهندس خالد مرتجى عوض مجلس إدارة النادى الحالى، وكذلك محمد عبده صالح الوحش رئيس النادى الأسبق.



























شجرة الراحلين (7)























