شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد محمد هانى أمام بتروجت.. وأحمد فتحى فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى فى مران الفريق الجماعى صباح اليوم الأربعاء، بعدما تعافى من الإصابة فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل، التى تعرض لها فى مباراة الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى "الجيم" والملعب خلال الأيام الماضية قبل أن يتواجد اليوم فى التدريبات الجماعية ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة وأولها مباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.

فيما أدى أحمد فتحى لاعب الفريق جلسة تأهيل فى الجيم على هامش المران، حيث يعانى اللاعب من إصابة بمزق فى العضلة الأمامية التى تعرض لها خلال مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.