شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المواجهة الـ3.. الإسماعيلى لا يعرف الخسارة أمام أندية بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الثالثة عصر اليوم الأربعاء اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً على ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى، فى ذهاب دور الـ64 لدورى الأبطال الأفريقى على استاد "أوروكوندو" فى حضور 5 آلاف مشجع.

ولعب الدراويش مباراتين سابقتين مع أندية بوروندى قبل مواجهة اليوم، حيث التقى الإسماعيلى مع فريق "فانتستيج" البوروندى بدور الـ32 بالبطولة الأفريقية فى 12 مارس 1995 وفاز الفريق الأصفر على ملعبه بنتيجة هدف دون رد سجله أحمد العجوز فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، وفى لقاء العودة 26 مارس 1995 كرر الدراويش انتصاره على ممثل بوروندى بنفس النتيجة عن طريق أحمد العجوز أيضا.

خاض الإسماعيلى خلال مشاركاته الأفريقية 66 مباراة حقق 37 انتصارا وتعادل فى 16 لقاء وخسر فى 13.

سجل لاعبو الإسماعيلى 112 هدفا، حيث يتربع محمد محسن أبو جريشة على قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق 59 هدفا.

توج الإسماعيلى بدورى الأبطال موسم 69-70 بعدما فاز على الانجلبير بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين كأول نادٍ عربى يحصد هذا اللقب.