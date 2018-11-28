شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد يوسف ووليد سليمان على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى جلسة مطولة مع وليد سليمان، لاعب الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان وليد قد حصل على راحة من التدريبات الاستشفائية داخل الملعب اليوم بعد مشاركته أمس فى مباراة المقاولون.
وبدأ الأهلى، صباح اليوم، الاستعداد لمباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل بالسويس فى الدورى علماً بأن الفريق خسر من المقاولون العرب أمس بهدف نظيف فى الجولة السادسة عشر للدورى.
شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد يوسف ووليد سليمان على هامش مران الأهلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .