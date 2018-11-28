شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد يوسف ووليد سليمان على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى جلسة مطولة مع وليد سليمان، لاعب الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان وليد قد حصل على راحة من التدريبات الاستشفائية داخل الملعب اليوم بعد مشاركته أمس فى مباراة المقاولون.

وبدأ الأهلى، صباح اليوم، الاستعداد لمباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل بالسويس فى الدورى علماً بأن الفريق خسر من المقاولون العرب أمس بهدف نظيف فى الجولة السادسة عشر للدورى.