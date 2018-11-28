قصة صور.. باسم مرسى.. موهبة زملكاوية على شط إسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية حصول مسئولو نادى سموحة على موافقة نظرائهم فى الزمالك، على طلب استعارة باسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض، بعد انتهاء تجربة إعارته فى اليونان. وعاد باسم مرسى إلى الزمالك ناديه الأصلى بعد فسخ تعاقده مع لاريسا اليونانى ، على أن يقرر النادي مصيره سواء بضمه لقائمة الفريق ، أو إعارته مرة أخرى أو بيعه ، خاصة وان عقد اللاعب يمتد مع الزمالك حتى 2020 ، وهو ما تم بالفعل خلال الساعات الماضية من موافقة الفريق الأبيض على رحيله لسموحة السكندرى .

ابتسامة لاعب الزمالك

الحاسم فى الزمالك

باسم مرسى وزوجته

باسم مرسى ووالدته

باسم ومضرب التنس

خطوبة باسم مرسى

سيلفى الزملكاوية

فى احد المباريات

فى مباراة القمة

مرسى وغالى فى المنتخب

مرسى وفرحة الفوز

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