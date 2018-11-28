شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: الحضرى لم يحترم كيان الدراويش.. وليس له مستحقات متأخرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى الإسماعيلى أن الحارس عصام الحضرى أحيل للتحقيق بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندى لخوض مباريات الدور التمهيدى فى دورى أبطال أفريقيا.
وأوضح نهاد حجاج، لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، أن الإسماعيلى طالب الحضرى بالمثول للتحقيق ومعرفة أسباب تخلفه عن السفر مع الفريق فى مباراة مهمة بدورى أبطال أفريقيا.
وقال حجاج "عصام الحضرى لم يركز مع الإسماعيلى ولم يحترم الكيان الكبير للنادى أو جماهيره رغم أنه حصل على مستحقاته وليس له أى ماديات متأخرة لدى النادى".
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