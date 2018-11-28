شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 8 سنوات.. ماذا فعل الإسماعيلى فى 9 مشاركات أفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل الإسماعيلى عن العودة من جديد لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد غياب طويل دام 8 سنوات. حامل لقب البطولة عام 70 يستعد لاقتحام أدغال أفريقيا مجددا عبر بوابة بوروندى، حينما يواجه بطلها "ماسيجير نيجوزى" من الدور التمهيدى لدورى الأبطال الأفريقى المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء. ونرصد تاريخ مشاركات الإسماعيلى بالبطولة والتى جاءت على النحو التالى.. - 9 مناسبات حصيلة مشاركات للإسماعيلى عبر تاريخه، حيث تعد النسخة الحالية هى العاشرة وفقا للاتحاد المصرى للتأريخ والإحصاء. - خاض الإسماعيلى خلال مشاركاته 66 مباراة، حقق 37 انتصارا وتعادل فى 16 لقاء، وخسر فى 13. - سجل لاعبو الإسماعيلى 112 هدفا، حيث يتربع محمد محسن أبو جريشة على قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق 59 هدفا. - توج الإسماعيلى بدورى الأبطال موسم 69-70 بعدما فاز على الانجلبير بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين كأول نادٍ عربى يحصد هذا اللقب. - وصل الإسماعيلى للمباراة النهائية مرة، وقبل النهائى فى أربع مناسبات، ومرتين بالدور ربع النهائى، فيما ودع منافستها مبكرا مرتين.

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