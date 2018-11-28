رياضة | الشامي: بعض أعضاء الجبلاية لا يريدون رابطة الأندية المحترفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشامي: بعض أعضاء الجبلاية لا يريدون رابطة الأندية المحترفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه متخوف من العودة لرئاسة رابطة الأندية المحترفة.
وقال محمود الشامي لبرنامج "ساعة مع شوبير": "إذا أعيد تشكيل رابطة الأندية المحترفة وتم دعوتي لرئاستها فإنني متخوف بشدة لأن هناك بعض أعضاء الجبلاية لا يريدون إنشاء الرابطة من الأساس بدليل أنهم حلوا كل اللجان ولم يشكوا رابطة الأندية المحترفة".
وأشار محمود الشامي إلى أن الاحتمال الأكبر هو عدم إنشاء رابطة الأندية المحترفة للأندية.
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