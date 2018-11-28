رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وبي إس في آيندهوفن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع يوتيوب bein sport (lionel messi | كورة لايف برشلو

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بث مباشر مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن كورة اون لاين على الرغم أن المباراة ستكون قتالية اليوم وذلك بسبب أن الفريق الهولندي سيبذل قصارى جهده حتى يتمكن من الفوز فيها وخصوصًا بعد أن تمكن الفريق الإسباني من الفوز الساحق في مباراة الذهاب حيث استطاع أن يفوز في المباراة بأربعة أهداف بدون رد من الفريق الهولندي.
وقد قام بإحراز الأهداف النجم البرشلوني والنجم الأول ليونيل ميسي الذي استطاع أن يحرز في تلك المباراة ثلاثة أهداف فيما استطاع النجم عثمان ديمبلي أن يحرز الهدف الرابع.
ولكن على الرغم من أن المباراة كانت قوية إلا أنها شهدت بعض الأحداث المؤسفة وأهمها طرد النجم الفرنسي والمدافع في الفريق الإسباني صامويل اومتيتي.
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وسوف نتابع معكم اليوم بث مباشر مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن يوتيوب على الرغم من تأكد الفريق الهولندي من خروجه إلا أنه سيقاتل حتى يخرج بشكل أفضل من هذه البطولة، بينما يحاول الفريق الإسباني الفوز في المباراة حتى يستطيع ملاقاة فريق توتنهام بكل قوته في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا.
وسنتابع معكم مشاهدة مباراة برشلونة وبي اس في ايندهوفن كورة ستار اليوم في الساعة التاسعة مساءً من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت التي حصلت على حق بث المباراة والتي ستقام من خلال ملعب إستاد فيليبس.
مباراة برشلونة اليوم.
دوري أبطال اوروبا 2018-2019
دور المجموعات
المجموعة الثانية
الجولة الخامسة
استاد فيليبس
رابط مشاهدة مباراة برشلونة اليوم فى دورى الأبطال
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