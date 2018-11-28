رياضة | ميدو يحذر الزمالك من الإعلام الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يحذر الزمالك من الإعلام الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر أحمد حسام ميدو المدير الفي الأسبق لوادي دجلة نادي الزمالك من الانصياع وراء الإعلام الأهلاوي الأحمر بضمان لقب بطولة الدوري المصري. وقال ميدو عبر حسابه على "تويتر": "السم في العسل!! تحذير الى الزمالك جمهور وإدارة ولاعيبه وجهاز فني..السم هيقدمهولك الإعلام الأحمر الموجه بأن الزمالك ضمن بطولة الدوري وان هذا الموسم هو اسهل موسم للزمالك!! الدوري مازال طويلا قاتلوا في كل مباراة واجعلوا هدفكم الحصول على اكبر عدد ممكن من النقاط".

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