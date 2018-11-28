رياضة | الإسماعيلي: عصام الحضري حصل على مستحقاته وبالغ في عدم احترامنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي: عصام الحضري حصل على مستحقاته وبالغ في عدم احترامنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي أن الحارس عصام الحضري أحيل للتحقيق بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندي لخوض مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح نهاد حجاج لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن الإسماعيلي طالب عصام الحضري بالمثول للتحقيق ومعرفة أسباب تخلفه عن السفر مع الفريق في مباراة مهمة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال حجاج: "عصام الحضري لم يركز مع الإسماعيلي ولم يحترم الكيان الكبير للنادي أو جماهيره رغم أنه حصل على مستحقاته وليس له أي ماديات متأخرة لدى النادي".