رياضة | ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات في حكم المؤكد غياب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت بسبب الإصابة.

وتعرض محسن للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمس أمام بتروجت، حيث خرج بعد مرور 5 دقائق فقط من عمر اللقاء وحل زميله مروان محسن بديلا له.

وخسر الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف نظيف لأحمد علي في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت مساء السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.