رياضة | فحص طبي يحدد مدة غياب صلاح محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي يحدد مدة غياب صلاح محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحص طبي قبل انطلاق مران فريقه اليوم الأربعاء.

ويعاني صلاح من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض له في مباراة فريقه أمس أمام المقاولون العرب، حيث خرج من اللقاء في الدقيقة 6 وحل زميله مروان محسن بديلا له.

ويحسم الفحص الطبي حجم الإصابة التي تعرض لها صلاح محسن ومدة غيابه عن الفريق.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت مساء السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.