رياضة | سر تجميد مفاوضات دونجا والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تجميد مفاوضات دونجا والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جمد محمود عبد العاطي الشهير بـ دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، المفاوضات مع مسئولي مصر المقاصة، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى اتصالا من قبل المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، للتفاوض معه تمهيدًا لضمه.

وطلب لاعب وسط الزمالك من مسئولي المقاصة، إرجاء المفاوضات معه في الوقت الحالي، لحين إعلان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء قائمة الراحلين في يناير المقبل، لاسيما أنه لا يستطيع الرد بقبول العرض أو رفضه حاليًا.

ووضع "دونجا" عرض فريق سموحة على رأس أولوياته، للانتقال إليه، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، نظرًا أن للمقابل المادي الذي يتساوي مع ما يحصل عليه مع الزمالك، حيث سيحصل على مليون و500 ألف جنيه، مع سموحة حال إتمام التعاقد معه في يناير المقبل.