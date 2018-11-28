رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع بين مالانجو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وعرض مسئولو الأهلي مبلغ 2 مليون نصف دولار لضم اللاعب في يناير. ويدرس الفريق الكونغولي عرض الأهلي، خاصة وأن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق. ويتمتع مالانجو بقدرات تهديفية مميزة، ونجح في تسجيل 7 أهداف مع فريقه بدوري الأبطال في النسخة الأخيرة.

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