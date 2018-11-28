شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يزيد اوجاع الأهلى ويلحق به هزيمة فى الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الاهلي عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء،على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

سجل أحمد علي هدف المقاولون في الدقيقة 83 ، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقي في المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة ، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.

وبذلك يواصل الاهلي عروضه السيئة للغاية بعدما خسر بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسي قبل أن يخرج الفريق من البطولة العربية أمام الوصل الاماراتي وفي أول مباراة له محلية بعد "صدمتي" أفريقيا والعرب يخسر من المقاولون العرب.

وقاد محمد يوسف مسئولية تدريب الاهلي في مباراة الليلة حيث تولّى المسئولية بشكل مؤقت عقب إقالة كارتيرون على خلفية النتائج السيئة.

الشوط الأول

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامي، كوليبالى وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب، حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوستة، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

بداية حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراز هدف التقدم لكن واجه الأهلى سوء حظ واضح بعدما تعرض صلاح محسن للإصابة ليُغادر الملعب باكيًا بعدما أجبرته الإصابة على الخروج لعدم القدرة على استكمال المباراة وشارك بدلاً منه مروان محسن.

وبمرور الوقت نشط أداء الأهلى وضغط على المقاولون فى منطقة مرماه ولاحت أكثر من فرصة لوليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن لكن غياب التركيز حال دون تسجيل هذه الفرص لأهداف حقيقية خاصة فى ظل الرقابة الصارمة من دفاع ذئاب الجبل.

فى المقابل لعب المقاولون العرب على الهجمة المرتدة مُستغلاً سرعات طاهر محمد طاهر وأحمد الشيمى وأن كانت هجمات المقاولون ما زالت معدومة الخطورة.

في دقائق الشوط الأول الأخيرة حاول الأهلي الوصول لمرمى حسن شاهين لكن "اللمسة الأخيرة" ما زالت تنقص الجزء الهجومي في الفريق الأحمر لاسيما في ظل التأميم الدفاعي الجيد من المقاولون ونال حسن الشامي بطاقة صفراء للخشونة مع وليد سليمان وبعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية بشكل واضح من جانب الفريقين فالمقاولون الذى لعب بطريقة دفاعية إلى حد كبير في الشوط الأول هاجم بقوة في انطلاقة الشوط الثاني وتعاطف القائم مع شريف إكرامي عندما تصدى لتسديدة صاروخية من طاهر طاهر.

بعدها سيطر الأهلي على مجريات الأمور ومنقطة وسط الملعب وحاول ناصر ماهر تسديد أكثر من كرة لكنها جاءت بعيدًا عن الشباك، كما سدد كريم نيدفيد كرة قوية جاءت على بعد سنتيمترات من القائم ثم لعب كريم نيدفيد كرة عرضية رائعة لم تجد من يتابعها ويُسجل منها هدفًا في شباك المقاولون.

واصل الاهلي الضغط المتوصل على مرمى المقاولون العرب وتصدى حسن شاهين لأكثر من فرصة خطرة وشارك إسلام محارب بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 74.

ونال أحمد الشيخ بطاقة صفراء لأحمد الشيخ في الدقيقة 81 للخشونة ، ثم شارك محمد شريف بدلاً من حسام عاشور في الدقيقة 82

في الدقيقة 83 نجح أحمد علي في تسجيل هدف المقاولون العرب فقد تلقى علي تمريرة سحرية راوغ فيها كوليبالي وسدد الكرة بيسراه على شمال شريف أكرامي مُسجلاً الهدف الاول لذائب الجبل.

حاول الاهلي تسجل هدف التعادل لكنه فشل في ذلك لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف.