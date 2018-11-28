شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ تحركاته الرسمية لضم مهاجم الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلى تحركات رسمية لضم المغربى محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربى وهداف بطولة الكونفدرالية، حيث تم التحدث مع إدارة ناديه حول رغبة ضمه، إلا أن إدارة الرجاء أرجأت الرد لحين انتهاء مباراة العودة فى الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية أمام فيتا كلوب، بعد اقتراب الفريق المغربى بشدة من حسم اللقب الافريقى، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الرجاء بثلاثية نظيفة.

وأكد مسئولو الرجاء لنظرائهم فى الأهلى أنه لن يتم التفريط فى بنحليب بمبلغ أقل من 2 مليون دولار أى ما يعادل 36 مليون جنيه مصرى، بعد تقديم بنحليب مستويات قوية مع الرجاء، حيث إنه هداف الكونفيدرالية برصيد 12 هدفاً حتى الآن، ورحّب بنحليب الذى ينتهى عقده مع الرجاء بنهاية الموسم المقبل بالانضمام إلى صفوف الأهلى فى يناير المقبل حال تقديم عرضا مناسبا لناديه من أجل التعاقد معه، لاسيما بعد نجاح تجربة مواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلى والذى أصبح أهم اللاعبين فى خط هجوم الأهلى ومنتخب النسور.