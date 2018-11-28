شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفكر فى زيادة عدد اللاعبين الأجانب الي 5 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مجلس إدارة اتحاد الكرة اقتراح من أحد الأعضاء بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل الي 5 لاعبين مع إلغاء اعتبار اللاعبين السوريين لاعبين مصريين من أجل زيادة قوة الدوري بعد تألق عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري الموسم الحالي.

بينما رفض بعض أعضاء المجلس عدم زيادة اللاعبين المحترفين والإبقاء علي نفس العدد وهو 4 محترفين وإلغاء تجربة اللاعب السوري بعد عدم نجاحهم في دوري الموسم الجاري والماضي.

وقرر أعضاء المجلس تأجيل المناقشة لفترة لحين انتهاء مباريات الدور الأول للدورى.