شكرا لقرائتكم الأهلى يضع الرتوش النهائية لضم محمود وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو الأهلى الرتوش النهائية مع نظرائهم فى المقاصة على صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الفيومي، تهميداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، وان كان لازال هناك خلافاً حول المقابل المادي حتى هذه اللحظه، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الساعات القادمة ستشهد اتفاق بين الناديين حول الصفقة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد تعرض التونسى على معلول لإصابة طويلة، وكذلك الاعتماد علي أيمن أشرف فى مركز قلب الدفاع فى كثير من الأوقات.