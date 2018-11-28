شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يدخل حسابات الأهلى لتدعيم هجومه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلى دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم خط الهجوم، بعد إبداء اللاعب مرونة كبيرة فى العودة لمصر، كما رحب مسئولو النجم الساحلى بالمفاوضات بعد تحدث أحد الوسطاء معهم عن رغبة الأهلى فى ضم المهاجم الدولى.

ويخشى مسئولو الأهلى من رحيل المهاجم المغربى وليد أزارو، حال تلقيه عرضاً خارجياً مغرياً، بعد منح اللاعب وعداً بالسماح برحيله حال تلقيه عرضاً جيداً على المستوى الفنى والمادى، لذلك يفتح مسئولو الأهلى خطوط اتصالات مع أكثر من مهاجم.