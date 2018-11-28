شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح فى الجبلاية بزيادة عدد الأجانب فى دورى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجلس إدارة اتحاد الكرة اقتراح من أحد الأعضاء بزيادة عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل إلى 5 لاعبين مع إلغاء اعتبار اللاعبين السوريين لاعبين مصريين من أجل زيادة قوة الدورى بعد تألق عدد كبير من اللاعبين الأجانب فى الدورى الموسم الحالى.

بينما رفض بعض أعضاء المجلس عدم زيادة اللاعبين المحترفين والإبقاء على نفس العدد وهو 4 محترفين وإلغاء تجربة اللاعب السورى بعد عدم نجاحهم فى دورى الموسم الجارى والماضى.

وقرر أعضاء المجلس تأجيل المناقشة لفترة لحين انتهاء مباريات الدور الأول للدورى.