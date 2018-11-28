شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء جماهير الأهلى وغضبهم بعد الخسارة من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرعدد من جماهير الأهلى، غضبهم من المستوى المتواضع الذى ظهر عليه لاعبو الفريق خلال لقاء المقاولون الذى أقيم مساء الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز المقاولون بهدف دون رد.

وقال أحد الجماهير أن إدارة النادى لم تدعم الفريق بشكل قوى وأن خامة اللاعبين المتواجدة حاليًا لا تصلح لإرتداء قميص الأهلي، والفريق يحتاج إلى لاعبين سوبر ومدير فني أجنبي.

كما ابدى أحد الجماهير غضبه قائلاً: يجب تدخل الخطيب الآن وتدعيم الفريق بلاعبين سوبر، يستطيعون النهوض بمستوى الفريق، وتحسين نتائجه فى الفترة المقبلة.

وأضاف أحد الجماهير: "لابد من العودة إلى القواعد الأساسية والاعتماد على قطاع الناشئين.. الأهلي يحتاج إلى أبناءه للعودة للانتصارات، والمجاملات أدت للوصول إلى تلك الحالة.