رياضة | عاجل.. تطورات جديدة في أزمة "الحضري" والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة في أزمة "الحضري" والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلى، العودة لتدريبات فريقه الجماعية بعد الأزمة الأخيرة، التى حدثت بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الدراويش إلى بوروندى، بسبب مرض والدته.

ولم يوضح الحضرى للإدارة أو الجهاز الفنى حينها، سبب التخلف الانضمام إلى بعثة الإسماعيلى، ما استدعى إحالته للتحقيق، حيث من المتوقع توقيقع عقوبة عليه، من أجل الحفاظ على حالة الانضباط.

وأحال مجلس إدارة الإسماعيلى، عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الأول، للتحقيق، بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى، حسب ما أفاد الموقع الرسمى للنادى.

وكانت بعثة الإسماعيلى قد سافرت إلى بوروندى، من أجل مواجهة فريق ماسيجير نيجوزى البوروندى، المقرر لها اليوم الأربعاء، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على أن تنطلق مباراة الإياب بالإسماعيلية أحد يومى 4 أو5 من الشهر المقبل.

وتمسك الحضرى بخوض تدريباته بشكل منفرد، بعدما حسم قرار الرحيل عن الإسماعيلى فى يناير المقبل، ويخوض الحضرى فى الوقت الحالى تدريبات شاقة يوميًا فى صالة الجيم.