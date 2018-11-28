رياضة | نجم الأهلي السابق: علي غزال لا يصلح للعب في القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: علي غزال لا يصلح للعب في القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أنه لا يفضل تعاقد النادي الأحمر مع اللاعب علي غزال، في ظل الاقتراب من الإعلان عن تلك الصفقة بشكل رسمي.

وقال عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " علي غزال غير مقنع من الأهلي وأعتقد أنه لن يكون إضافة قوية للأهلي".

وخسر الأهلي أمام المقاولون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الستة عشر للدوري ليتذيل الفريق الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة .