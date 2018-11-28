رياضة | مفاجأة.. نيمار يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نيمار يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، على الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.
وتوصل نجم المنتخب البرازيلي إلى اتفاق مع إدارة ناديه، بشأن رحيله، يقضي برحيله عن الفريق في الصيف المقبل.
وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن "نيمار توصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان، على أن يرحل في الميركاتو الصيفي".
وارتبط نيمار بالانتقال إلى أي من فريقي برشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسجل نيمار صاحب الـ26 عاماً 13 هدفاً في 16 مباراة خاضها مع الفريق الباريسي هذا الموسم.
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