رياضة | رسميًا..سموحة يطلب التعاقد مع حارس المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا..سموحة يطلب التعاقد مع حارس المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، فاكسًا رسميًا لإدارة نادي مصر المقاصة، للتعاقد مع محمود كوكو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويسعى الفريق السكندري، لتدعيم مركز حراسة المرمى خاصةً بعد تعرض عصام ثروت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والاعتماد على محمد أبوجبل، فقط بالفترة الماضية.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو سموحة جلسة مع نزرائهم بالفريق الفيومي، خلال الساعات المقبلة من أجل الإتفاق المادي والحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية.
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