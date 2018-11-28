محمد بن سلمان يشكر السبسي في ختام زيارته لتونس

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء، برقية شكر إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إثر مغادرته تونس، بعد زيارة استغرقت ساعات.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف ولي العهد السعودي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - أن الاجتماعات الثنائية التي أجراها مع الرئيس التونسي، وما تمخض عنها من نتائج، جسدت متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

وغادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تونس بعد زيارة قصيرة استغرقت ساعات، ضمن جولة خارجية إلى عدة دول عربية.

وقلد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وليّ العهد السعودي، خلال الزيارة، وسام الجمهورية.

وذكرت الرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أقام مأدبة عشاء على شرف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى تونس، على رأس وفد مهم من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.. كما تولّى الرئيس التونسي تقليد وليّ العهد السعودي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية".